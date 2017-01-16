В 5 сезоне 8 серии сериала «Склифосовский» операция на глазах Олега проходит неплохо. Тем временем в отделение попадает целая семья после аварии. Кроме того, коллективу предстоит помочь пострадавшей от удара электричеством работнице транспорта.
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