В 5 сезоне 8 серии сериала «Склифосовский» операция на глазах Олега проходит неплохо. Тем временем в отделение попадает целая семья после аварии. Кроме того, коллективу предстоит помочь пострадавшей от удара электричеством работнице транспорта.