В 5 сезоне 4 серии сериала «Склифосовский» в коллектив вливается новый сотрудник, санитар по имени Дмитрий. Параллельно ухудшаются отношения между Костей и Сашей, ведь последняя, по собственному признанию, не расположена к материнству.
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