В 5 сезоне 15 серии сериала «Склифосовский» Костик выручает Олега, а Ольга пытается понять, не противоречит ли обретенная ею вера идее ЭКО. Параллельно в отделение поступает виновный в ДТП священник. Теперь он пересматривает свой взгляд на жизнь.