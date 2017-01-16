В 5 сезоне 10 серии сериала «Склифосовский» Ольга выясняет, что у ее будущего ребенка очень серьезные проблемы с развитием. Саша говорит с нею об аборте. В отделение прибывает женщина с амнезией и заявляет, что работала в тюрьме.