В 5 сезоне 6 серии сериала «Склифосовский» у Брагина очень быстро ухудшается зрение, и ему необходима немедленная медицинская помощь. В институте находится очередная суицидница с семейными проблемами и конфликтами.
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