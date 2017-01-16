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Киноафиша Сериалы Склифосовский Сезоны Сезон 5 Серия 5

Склифосовский 2012 - 2022 5 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Склифосовский»
Эпизод 1
Сезон 5 / Серия 1 16 января 2017
Эпизод 2
Сезон 5 / Серия 2 16 января 2017
Эпизод 3
Сезон 5 / Серия 3 17 января 2017
Эпизод 4
Сезон 5 / Серия 4 17 января 2017
Эпизод 5
Сезон 5 / Серия 5 18 января 2017
Эпизод 6
Сезон 5 / Серия 6 18 января 2017
Эпизод 7
Сезон 5 / Серия 7 19 января 2017
Эпизод 8
Сезон 5 / Серия 8 19 января 2017
Эпизод 9
Сезон 5 / Серия 9 23 января 2017
Эпизод 10
Сезон 5 / Серия 10 23 января 2017
Эпизод 11
Сезон 5 / Серия 11 24 января 2017
Эпизод 12
Сезон 5 / Серия 12 24 января 2017
Эпизод 13
Сезон 5 / Серия 13 25 января 2017
Эпизод 14
Сезон 5 / Серия 14 25 января 2017
Эпизод 15
Сезон 5 / Серия 15 26 января 2017
Эпизод 16
Сезон 5 / Серия 16 26 января 2017
О чем cерия

В 5 сезоне 5 серии сериала «Склифосовский» в институт вновь потоком доставляют тяжелых пациентов. На этот раз виной всему стали заигравшиеся и нетрезвые подростки. Саша делится с Костей историей о том, почему именно она не хочет рожать детей.

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