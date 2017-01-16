В 5 сезоне 5 серии сериала «Склифосовский» в институт вновь потоком доставляют тяжелых пациентов. На этот раз виной всему стали заигравшиеся и нетрезвые подростки. Саша делится с Костей историей о том, почему именно она не хочет рожать детей.