В 5 сезоне 13 серии сериала «Склифосовский» ситуация Олега становится все хуже и хуже: от него требуют неподъемных денег, иначе он скоро пойдет под суд. Параллельно в отделение поступает травмированный из-за падения любитель кинематографа.