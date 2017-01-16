В 5 сезоне 16 серии сериала «Склифосовский» Павлова принимает решение уволить Нину, и та, естественно, воспринимает этот удар болезненно. Олег же теперь работает в скорой помощи, и судьба сводит его с несчастной коллегой, решившей уйти из жизни.
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