В 5 сезоне 12 серии сериала «Склифосовский» Ольга под влиянием Фаины пришла к Богу и становится все более религиозным человеком. Куликов от этого явно не в восторге. Однако он при этом дипломатично воздерживается от вмешательства.
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