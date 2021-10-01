В 5 сезоне сериала «Синичка» Ульяна Синицына хочет оставить в прошлом трагедии и преступления. Она намерена целиком погрузиться в свою профессию, а именно – работать с людьми, которые страдают частичной или полной потерей памяти. При помощи своей уникальной методики – диагностики графического рисунка – Ульяна узнает, кем были ее пациенты до болезни, и оказывает им содействие в поисках родственников. У одной из пациенток психолог видит на теле странные знаки. Вскоре выясняется, что они имеют отношение к оккультизму. Так Синицына вновь оказывается вовлечена в криминальное расследование.