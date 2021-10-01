Меню
Синичка 5 сезон смотреть онлайн

Постер к 5-му сезону сериала Синичка
Киноафиша Сериалы Синичка Сезоны Сезон 5

Синичка 16+
Название Сезон 5
Премьера сезона 1 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Синичка»

В 5 сезоне сериала «Синичка» Ульяна Синицына хочет оставить в прошлом трагедии и преступления. Она намерена целиком погрузиться в свою профессию, а именно – работать с людьми, которые страдают частичной или полной потерей памяти. При помощи своей уникальной методики – диагностики графического рисунка – Ульяна узнает, кем были ее пациенты до болезни, и оказывает им содействие в поисках родственников. У одной из пациенток психолог видит на теле странные знаки. Вскоре выясняется, что они имеют отношение к оккультизму. Так Синицына вновь оказывается вовлечена в криминальное расследование.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
5 IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Синичка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 17
Сезон 5 Серия 1
1 октября 2021
Серия 18
Сезон 5 Серия 2
1 октября 2021
Серия 19
Сезон 5 Серия 3
1 октября 2021
Серия 20
Сезон 5 Серия 4
1 октября 2021
