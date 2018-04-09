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Киноафиша Сериалы Синичка Сезоны
Синичка (2018 - …), список сезонов Синичка 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
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Список сезонов сериала «Синичка»
Синичка - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Синичка - Сезон 2 Сезон 2
2018, 4 эпизода
 
Синичка - Сезон 3 Сезон 3
2020, 4 эпизода
 
Синичка - Сезон 4 Сезон 4
2020, 4 эпизода
 
Синичка - Сезон 5 Сезон 5
2021, 4 эпизода
 
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