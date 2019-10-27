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Киноафиша Сериалы Силиконовая долина Сезоны Сезон 6 Серия 6

Силиконовая долина 2014 - 2019 6 серия 6 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 6 сезона «Силиконовая долина»
Искусственный недостаток интеллекта
Сезон 6 / Серия 1 27 октября 2019
Кровавые деньги
Сезон 6 / Серия 2 3 ноября 2019
Хули курит!
Сезон 6 / Серия 3 10 ноября 2019
Максимальный альфа-самец
Сезон 6 / Серия 4 17 ноября 2019
Технэтика
Сезон 6 / Серия 5 24 ноября 2019
Расс-Фест
Сезон 6 / Серия 6 1 декабря 2019
Покинуть мероприятие
Сезон 6 / Серия 7 8 декабря 2019
О чем cерия

В 6 сезоне 6 серии сериала «Силиконовая долина» компания получила от AT&T отказ от сделки. Ричард скрывает эту информацию. В это время сотрудники ведут подготовку к RussFest, фестивалю, который финансирует эксцентричный миллиардер Расс Ханнеман.

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