В 6 сезоне 6 серии сериала «Силиконовая долина» компания получила от AT&T отказ от сделки. Ричард скрывает эту информацию. В это время сотрудники ведут подготовку к RussFest, фестивалю, который финансирует эксцентричный миллиардер Расс Ханнеман.
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