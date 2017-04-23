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Киноафиша Сериалы Силиконовая долина Сезоны Сезон 4 Серия 2

Силиконовая долина 2014 - 2019 2 серия 4 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Силиконовая долина»
Успешный крах
Сезон 4 / Серия 1 23 апреля 2017
Пользовательское соглашение
Сезон 4 / Серия 2 30 апреля 2017
Интеллектуальная собственность
Сезон 4 / Серия 3 7 мая 2017
Задания по тимбилдингу
Сезон 4 / Серия 4 14 мая 2017
Личный донор
Сезон 4 / Серия 5 21 мая 2017
Поддержка пользователей
Сезон 4 / Серия 6 28 мая 2017
Патентный тролль
Сезон 4 / Серия 7 4 июня 2017
Воронка Кинана
Сезон 4 / Серия 8 11 июня 2017
Холикон
Сезон 4 / Серия 9 18 июня 2017
Ошибка сервера
Сезон 4 / Серия 10 25 июня 2017
О чем cерия

В 4 сезоне 2 серии сериала «Силиконовая долина» PiperChat вызывает интерес спонсоров. Кроме того, приложением на постоянной основе начинает пользоваться множество юзеров. В это время Ричард по-прежнему трудится над своим «новым сетевым проектом».

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