В 4 сезоне 2 серии сериала «Силиконовая долина» PiperChat вызывает интерес спонсоров. Кроме того, приложением на постоянной основе начинает пользоваться множество юзеров. В это время Ричард по-прежнему трудится над своим «новым сетевым проектом».
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