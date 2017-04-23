В 4 сезоне 3 серии сериала «Силиконовая долина» Гэвин Белсон теряет работу. Вместо него к работе в компании приступает Джек Баркер, который придумал, как уйти от денежных обязательств перед COPPA. Эрлих презентует свой новый продукт.
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