В 3 сезоне 6 серии сериала «Силиконовая долина» Белсону приходится столкнуться с реакцией общественности на новость о Code / Rag. Он хочет выяснить, кто стал источником этой информации. Эрлих организовал шикарное мероприятие в Алькатрасе.
Related video
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
Авторизация по e-mail