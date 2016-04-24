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Киноафиша Сериалы Силиконовая долина Сезоны Сезон 3 Серия 7

Силиконовая долина 2014 - 2019 7 серия 3 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Силиконовая долина»
Лояльно к Основателю
Сезон 3 / Серия 1 24 апреля 2016
Двое в коробке
Сезон 3 / Серия 2 1 мая 2016
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Сезон 3 / Серия 3 8 мая 2016
Решения для базы данных Малеант
Сезон 3 / Серия 4 15 мая 2016
Пустующее кресло
Сезон 3 / Серия 5 22 мая 2016
Бахманити-Шизанити
Сезон 3 / Серия 6 29 мая 2016
Ради лучшей беты
Сезон 3 / Серия 7 5 июня 2016
Перезагрузка Бахмана
Сезон 3 / Серия 8 12 июня 2016
Активные пользователи
Сезон 3 / Серия 9 19 июня 2016
Всплеск
Сезон 3 / Серия 10 26 июня 2016
О чем cерия

В 3 сезоне 7 серии сериала «Силиконовая долина» контора Эрлиха и Бахманити не имеет ресурсов, чтобы выплатить свои долги по кредитам. Pied Piper в скором времени должны запустить бета-версию. Выясняется, что один из бета-тестеров работает на Hooli.

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