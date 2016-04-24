В 3 сезоне 7 серии сериала «Силиконовая долина» контора Эрлиха и Бахманити не имеет ресурсов, чтобы выплатить свои долги по кредитам. Pied Piper в скором времени должны запустить бета-версию. Выясняется, что один из бета-тестеров работает на Hooli.
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