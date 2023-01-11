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Сексификация 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Сексификация
Киноафиша Сериалы Сексификация Сезоны Сезон 2

Sexify 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Сексификация»

Во 2 сезоне сериала «Сексификация» лучшие подруги Наталья и Моника продолжают постигать мир «взрослых» удовольствий, а заодно и проблем. Девушки записываются на курсы для женщин по получению удовольствия во время секса. Выясняется, что оргазм – это целое искусство, которое не так-то просто освоить. Тем временем Моника пытается развивать свой научный проект, но Наталья не разделяет энтузиазма подруги… как и декан факультета, который грозит обеим «исследовательницам» отчислением. Приближаются праздники, и девушкам предстоит вновь столкнуться со своими непростыми старомодными родителями.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Сексификация» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
11 января 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
11 января 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
11 января 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
11 января 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
11 января 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
11 января 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
11 января 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
11 января 2023
График выхода всех сериалов
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