Во 2 сезоне сериала «Сексификация» лучшие подруги Наталья и Моника продолжают постигать мир «взрослых» удовольствий, а заодно и проблем. Девушки записываются на курсы для женщин по получению удовольствия во время секса. Выясняется, что оргазм – это целое искусство, которое не так-то просто освоить. Тем временем Моника пытается развивать свой научный проект, но Наталья не разделяет энтузиазма подруги… как и декан факультета, который грозит обеим «исследовательницам» отчислением. Приближаются праздники, и девушкам предстоит вновь столкнуться со своими непростыми старомодными родителями.