В 1 сезоне сериала «Сексификация» в центре истории оказывается девушка по имени Наталья. Она является отличным специалистом в области компьютерного программирования. Однако на личном фронте у главной героини все достаточно печально: по разным причинам она не смогла устроить отношения с противоположным полом. В ходе разработки своего нового инновационного приложения о сексуальной жизни Наталья и две ее близкие подруги постепенно погружаются в мир плотских страстей. Их ждет множество совершенно неожиданных открытий, которые изменят отношение девушек к собственному телу.