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Сексификация 2021 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сексификация
Киноафиша Сериалы Сексификация Сезоны Сезон 1

Sexify 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сексификация»

В 1 сезоне сериала «Сексификация» в центре истории оказывается девушка по имени Наталья. Она является отличным специалистом в области компьютерного программирования. Однако на личном фронте у главной героини все достаточно печально: по разным причинам она не смогла устроить отношения с противоположным полом. В ходе разработки своего нового инновационного приложения о сексуальной жизни Наталья и две ее близкие подруги постепенно погружаются в мир плотских страстей. Их ждет множество совершенно неожиданных открытий, которые изменят отношение девушек к собственному телу.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сексификация» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 апреля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 апреля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 апреля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 апреля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 апреля 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 апреля 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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