В 5 сезоне 7 серии сериала «Секс в большом городе» Шарлотта открывает преимущества секса без обязательств. Кэрри и Саманта отправляются в Сан-Франциско на презентацию книги, где Кэрри вновь встречает мистер Бига.
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