В 5 сезоне 4 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри обсуждает с Самантой обложку своей книги, их мнения расходятся. Шарлотта идет на самопомощь, но, видя отчаявшихся людей, сбегает. Миранда пытается похудеть в компании Тома.