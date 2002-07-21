В 5 сезоне 4 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри обсуждает с Самантой обложку своей книги, их мнения расходятся. Шарлотта идет на самопомощь, но, видя отчаявшихся людей, сбегает. Миранда пытается похудеть в компании Тома.
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