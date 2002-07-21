В 5 сезоне 6 серии сериала «Секс в большом городе» Кэрри встречает новую пассию Эйдана, Миранда пытается успокоить Брэди. Шарлотта воюет с бывшей свекровью Банни за квартиру. Саманта соглашается посидеть с Брэди.
Related video
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Авторизация по e-mail