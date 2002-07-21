В 5 сезоне 3 серии сериала «Секс в большом городе» у Шарлотты день рождения, и подруги едут на частном джете Ричарда в Атлантик Сити. Шарлотта боится возраста, Саманта шпионит за Ричардом, Миранда рада отдыху, Кэрри идет в казино.
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