В 5 сезоне 5 серии сериала «Секс в большом городе» подруги Саманта и Кэрри готовят вечеринку по случаю выхода книги. Миранда встретила старого знакомого, которого зовет на свидание и пытается скрыть, что у нее есть сын.
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