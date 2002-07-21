В 5 сезоне 8 серии сериала «Секс в большом городе» подруги приглашены на свадьбу и гадают о чувствах молодых. Саманта устраивает вечеринку в особняке Ричарда. Любовник Шарлотты зовет ее на свидание. Кэрри вновь встречает Бергера.