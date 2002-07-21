В 5 сезоне 1 серии сериала «Секс в большом городе» с началом Недели флота в Нью-Йорке Кэрри, Саманта и Шарлотта приспосабливаются к новой жизни Миранды с малышом Брэди. Миранда обнаруживает, что быть матерью не так легко.