В 5 сезоне 2 серии сериала «Секс в большом городе» Саманта вернулась к Ричарду, Стив хочет крестить Брэди, Кэрри испытывает сложности с вдохновением без отношений, Шарлотта в поисках надежды обращается к программе самопомощи.
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