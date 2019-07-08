В 3 сезоне 1 серии сериала «Крик» в 2010 году таинственный маньяк жестоко расправился с Маркусом, тогда как брату-близнецу жертвы Дейону удалось сбежать. Спустя восемь лет злоумышленник решает довести начатое до конца.
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Авторизация по e-mail