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Крик 2015 - 2019 5 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Крик»
Клуб «Заупокой»
Сезон 3 / Серия 1 8 июля 2019
Ночь дьявола
Сезон 3 / Серия 2 8 июля 2019
Кто скрывается под маской?
Сезон 3 / Серия 3 9 июля 2019
Тихие гавани
Сезон 3 / Серия 4 9 июля 2019
Слепые пятна
Сезон 3 / Серия 5 10 июля 2019
Развязка
Сезон 3 / Серия 6 10 июля 2019
О чем cерия

В 3 сезоне 5 серии сериала «Крик» обстановка внутри компании подростков накаляется. Под подозрением теперь каждый. Дейон уверен, что Призрачное лицо — Шейн, тогда как Ким и Бет подозревают Лив. Но кто скрывается под маской на самом деле?

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