В 3 сезоне 5 серии сериала «Крик» обстановка внутри компании подростков накаляется. Под подозрением теперь каждый. Дейон уверен, что Призрачное лицо — Шейн, тогда как Ким и Бет подозревают Лив. Но кто скрывается под маской на самом деле?
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Авторизация по e-mail