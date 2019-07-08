В 3 сезоне 5 серии сериала «Крик» обстановка внутри компании подростков накаляется. Под подозрением теперь каждый. Дейон уверен, что Призрачное лицо — Шейн, тогда как Ким и Бет подозревают Лив. Но кто скрывается под маской на самом деле?