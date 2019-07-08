В 3 сезоне 6 серии сериала «Крик» жуткая история достигает кульминации. Подростки продолжают участвовать в кровавой игре Призрачного лица, пытаясь установить его личность. Кто и с какой целью все эти недели терроризировал учеников старшей школы?
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