В 3 сезоне 3 серии сериала «Крик» наступает Хэллоуин, а вместе с ним и годовщина с момента гибели Маркуса. Призрачное лицо оставляет Дейону очередное послание, выманивая в пригород. Туда же направляются его друзья, которых ждет неприятный сюрприз.
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