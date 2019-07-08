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Крик 2015 - 2019 3 серия 3 сезон

5.7 Оцените
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Все серии 3 сезона «Крик»
Клуб «Заупокой»
Сезон 3 / Серия 1 8 июля 2019
Ночь дьявола
Сезон 3 / Серия 2 8 июля 2019
Кто скрывается под маской?
Сезон 3 / Серия 3 9 июля 2019
Тихие гавани
Сезон 3 / Серия 4 9 июля 2019
Слепые пятна
Сезон 3 / Серия 5 10 июля 2019
Развязка
Сезон 3 / Серия 6 10 июля 2019
О чем cерия

В 3 сезоне 3 серии сериала «Крик» наступает Хэллоуин, а вместе с ним и годовщина с момента гибели Маркуса. Призрачное лицо оставляет Дейону очередное послание, выманивая в пригород. Туда же направляются его друзья, которых ждет неприятный сюрприз.

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