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Крик 2015 - 2019 9 серия 1 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Крик»
Красные розы
Сезон 1 / Серия 1 30 июня 2015
Привет, Эмма
Сезон 1 / Серия 2 7 июля 2015
Хочешь поиграть?
Сезон 1 / Серия 3 14 июля 2015
Последствия
Сезон 1 / Серия 4 21 июля 2015
Разоблачение
Сезон 1 / Серия 5 28 июля 2015
Предательство
Сезон 1 / Серия 6 4 августа 2015
В засаде
Сезон 1 / Серия 7 11 августа 2015
Призраки
Сезон 1 / Серия 8 18 августа 2015
Бал
Сезон 1 / Серия 9 25 августа 2015
Откровения
Сезон 1 / Серия 10 1 сентября 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Крик» все улики указывают на то, что Сет является убийцей. Однако Эмму по-прежнему одолевают сомнения. Пайпер выходит на след матери Брэндона Джеймса, от которой узнает важные детали прошлого.

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