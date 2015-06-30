В 1 сезоне 9 серии сериала «Крик» все улики указывают на то, что Сет является убийцей. Однако Эмму по-прежнему одолевают сомнения. Пайпер выходит на след матери Брэндона Джеймса, от которой узнает важные детали прошлого.
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