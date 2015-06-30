В 1 сезоне 5 серии сериала «Крик» за расследование берется детектив Лоррейн. В городе проходит день памяти жертв убийцы. В сеть попадает еще одно компрометирующее видео, после чего злоумышленник присылает Эмме смс с угрозой.
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