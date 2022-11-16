Меню
Новости о сериале «Засланец из космоса»

Новости о сериале «Засланец из космоса» Вся информация о сериале
Третий сезон «Засланца из космоса» урезан до восьми эпизодов
Третий сезон «Засланца из космоса» урезан до восьми эпизодов Дата выхода новых серий все еще неизвестна.
16 ноября 2022 12:26
Шоураннер «Засланца из космоса» намекнул, что Гарри будет сотрудничать с генералом МакКаллистер
Шоураннер «Засланца из космоса» намекнул, что Гарри будет сотрудничать с генералом МакКаллистер В новом сезоне будет сделан акцент на темах конспирологии и теневого правительства.
6 октября 2022 13:30
Алан Тьюдик рассказал, когда начнутся съемки третьего сезона «Засланца из космоса»
Алан Тьюдик рассказал, когда начнутся съемки третьего сезона «Засланца из космоса» Актер уже потихоньку готовится к возвращению в Ванкувер.
3 октября 2022 14:16
Никаких больше супергероев: 6 фильмов и сериалов о простых смертных, основанных на комиксах
Никаких больше супергероев: 6 фильмов и сериалов о простых смертных, основанных на комиксах Несмотря на распространенное заблуждение, на супергероике мир комиксов клином не сошелся. Рассказываем, на что стоит обратить внимание, если сверхлюди в спандексе и плащах уже надоели.
10 августа 2022 17:00
7 новых сериалов августа 2022, которые нельзя пропустить
7 новых сериалов августа 2022, которые нельзя пропустить Последний месяц лета оказался богат как на совершенно новые истории, так и на возвращение старых франшиз.
30 июля 2022 10:00
Сериалы «Колесо времени» и «Засланец из космоса» продлены на третий сезон
Сериалы «Колесо времени» и «Засланец из космоса» продлены на третий сезон Оба проекта имеют солидную зрительскую аудиторию.
22 июля 2022 16:16
Второй сезон «Засланца из космоса» встал на паузу
Второй сезон «Засланца из космоса» встал на паузу В отличие от Киноафиши, которая подводит итоги первой половины в ожидании продолжения.
31 марта 2022 18:44
«Засланец из космоса»: все, что вы хотели знать о первом сезоне, но боялись спросить
«Засланец из космоса»: все, что вы хотели знать о первом сезоне, но боялись спросить 26 января состоится премьера второго сезона «Засланца из космоса» — научно-фантастического комедийного сериала о пришельце, корабль которого упал на Землю, не оставив ему других возможностей, кроме как познавать человечество. Киноафиша напоминает читателям, что произошло в первом сезоне и на какие вопросы ответят новые эпизоды.
24 января 2022 15:21
«Боюсь, я становлюсь слишком человечным»: вышел новый трейлер второго сезона «Засланца из космоса»
«Боюсь, я становлюсь слишком человечным»: вышел новый трейлер второго сезона «Засланца из космоса» В ролике показали персонажа в озвучке Нэйтана Филлиона.
10 января 2022 16:44
Какие сериалы выйдут в январе 2022: Киноафиша выбрала 11 главных премьер, которые нельзя пропустить
Какие сериалы выйдут в январе 2022: Киноафиша выбрала 11 главных премьер, которые нельзя пропустить Рассказываем, что посмотреть и во время новогодних каникул, и в тяжелые рабочие будни после десятого января, а заодно надеемся, что стриминги и телеканалы будут так же радовать нас весь год.
29 декабря 2021 13:12
Второй сезон «Засланца из космоса» выйдет в двух частях — шоу вернется в январе
Второй сезон «Засланца из космоса» выйдет в двух частях — шоу вернется в январе Вторая половина сезона стартует летом.
10 декабря 2021 15:01
Канал Syfy выпустил два проморолика комедийного сериала «Засланец из космоса»
Канал Syfy выпустил два проморолика комедийного сериала «Засланец из космоса» Алан Тьюдик вернется к роли очаровательного пришельца, который притворяется человеческим медицинским доктором.
11 октября 2021 17:07
