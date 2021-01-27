Меню
Засланец из космоса 2021 - 2025 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Засланец из космоса
Киноафиша Сериалы Засланец из космоса Сезоны Сезон 1

Resident Alien 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Засланец из космоса»

В 1 сезоне сериала «Засланец из космоса» действие разворачивается в наше время. На Землю прибывает загадочный космический корабль с одним-единственным пассажиром на борту. Пришелец называет себя Гэрри. Оказывается, он прилетел на планету с далеко не самой миротворческой миссией. Главный герой намерен уничтожить человечество и все, что оно создавало испокон веков. Впрочем, план по ликвидации всех людей требует определенной доработки. Кроме того, это не так-то просто сделать в одиночестве. В итоге Гэрри решает принять облик обычного землянина, чтобы втереться кому-то в доверие и узнать побольше о быте и традициях населения, которое он так мечтает убить...

8 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Засланец из космоса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
27 января 2021
Тоска по дому Homesick
Сезон 1 Серия 2
3 февраля 2021
Секреты Secrets
Сезон 1 Серия 3
10 февраля 2021
Свои люди Birds of a Feather
Сезон 1 Серия 4
17 февраля 2021
Язык любви Love Language
Сезон 1 Серия 5
24 февраля 2021
Хорош как сволочь Sexy Beasts
Сезон 1 Серия 6
3 марта 2021
Зелёное свечение The Green Glow
Сезон 1 Серия 7
10 марта 2021
Мир не будет прежним End of the World As We Know It
Сезон 1 Серия 8
17 марта 2021
Добро пожаловать, пришельцы Welcome Aliens
Сезон 1 Серия 9
24 марта 2021
Герои Пейшенса Heroes of Patience
Сезон 1 Серия 10
31 марта 2021
