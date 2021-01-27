В 1 сезоне сериала «Засланец из космоса» действие разворачивается в наше время. На Землю прибывает загадочный космический корабль с одним-единственным пассажиром на борту. Пришелец называет себя Гэрри. Оказывается, он прилетел на планету с далеко не самой миротворческой миссией. Главный герой намерен уничтожить человечество и все, что оно создавало испокон веков. Впрочем, план по ликвидации всех людей требует определенной доработки. Кроме того, это не так-то просто сделать в одиночестве. В итоге Гэрри решает принять облик обычного землянина, чтобы втереться кому-то в доверие и узнать побольше о быте и традициях населения, которое он так мечтает убить...