В 8 сезоне 9 серии сериала «Реальные пацаны» Ник слишком увлекается своим новым тренером, Валерия начала нервничать. В это же время Вова активно стремится поддерживать свое звание «отец года», а Фитиль нашел способ помириться с Эдуардом...