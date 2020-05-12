В 8 сезоне 2 серии сериала «Реальные пацаны» Валерия вынуждена отправиться в реабилитационную клинику — у нее начались галлюцинации. Колян и его друзья пытаются собрать деньги со «старых» должников Ивановича, а Валя переживает за жизнь Вовы.
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