В 8 сезоне 12 серии сериала «Реальные пацаны» Валерия и Коля отправляются во Дворец бракосочетания, чтобы закрепить порядок наследования денег. В это же время Ознобихин пытается заставить свою женщину ревновать, а Вова становится жертвой плагиата.