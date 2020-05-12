В 8 сезоне 14 серии сериала «Реальные пацаны» родственники и друзья Коли пытаются своими силами убрать с дороги его главного соперника. Получается у них не очень. Валерия подкидывает ему запрещенные вещества, а Марина кормит тухлыми хачапури...