В 8 сезоне 14 серии сериала «Реальные пацаны» родственники и друзья Коли пытаются своими силами убрать с дороги его главного соперника. Получается у них не очень. Валерия подкидывает ему запрещенные вещества, а Марина кормит тухлыми хачапури...
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