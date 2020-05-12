В 8 сезоне 13 серии сериала «Реальные пацаны» Ник отправляется в деревню, чтобы продолжить заниматься тренировками перед боем. Его любимый тренер отошла на задний план. Вале не нравится, что прекрасный отец Вован все свободное время посвящает детям.
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