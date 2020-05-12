В 8 сезоне 16 серии сериала «Реальные пацаны» Ник приходит в себя в больнице и узнает интересные подробности своего боя. В это же время Валерия нападает на след своих пропавших родителей, а Мария пытается украсть деньги, заработанные Вованом...