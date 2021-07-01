В 1 сезоне сериала «Пробуждение» события разворачиваются вокруг майора по имени Павел Фролов. Мужчина теряет часть памяти после страшной аварии, в которую попал вместе со своей семьей. В итоге главный герой как бы зависает между двумя разными реальностями — в одной в результате ДТП погиб его сын, а в другой — любимая жена. При этом оба выживших родственника обвиняют Павла во всем произошедшем. Пытаясь разобраться в собственной жизни, главный герой распутывает сложные преступления, с которыми сталкивается во время работы.