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Пробуждение 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пробуждение
Киноафиша Сериалы Пробуждение Сезоны Сезон 1

Пробуждение 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пробуждение»

В 1 сезоне сериала «Пробуждение» события разворачиваются вокруг майора по имени Павел Фролов. Мужчина теряет часть памяти после страшной аварии, в которую попал вместе со своей семьей. В итоге главный герой как бы зависает между двумя разными реальностями — в одной в результате ДТП погиб его сын, а в другой — любимая жена. При этом оба выживших родственника обвиняют Павла во всем произошедшем. Пытаясь разобраться в собственной жизни, главный герой распутывает сложные преступления, с которыми сталкивается во время работы.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Пробуждение График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
1 июля 2021
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
1 июля 2021
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
8 июля 2021
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
15 июля 2021
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
22 июля 2021
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
29 июля 2021
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
5 августа 2021
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
12 августа 2021
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
19 августа 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
26 августа 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
2 сентября 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
9 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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