Во 2 сезоне 22 серии сериала «Побег» Майкл спешит спасти Линкольна и переиграть Махоуна. Сукре рискует своей жизнью, чтобы спасти Марикруз. Показания Келлермана на суде оказываются смертельными для Сары.
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