Во 2 сезоне 16 серии сериала «Побег» Келлерман едет в Чикаго, надеясь попасть в частный клуб. Сара и Майкл становятся больше чем просто попутчики по дороге к президенту. Махоун находит нового союзника для поимки беглецов.
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