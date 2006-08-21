Во 2 сезоне 20 серии сериала «Побег» Сара жертвует собой, чтобы Майклу и Линкольну удалось отплыть. Беллик принуждает Сукре отыскать потерянные деньги. Махоун получает по заслугам. Беглецы наконец пробуют свободу на вкус.
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