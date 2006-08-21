Во 2 сезоне 7 серии сериала «Побег» Линкольн намерен воссоединиться с Эл Джеем, который сомневается в своей безопасности в Аризоне. Сара становится мишенью «Компании», и Келлерман меняет свое мнение в ее отношении.
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