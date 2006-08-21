Во 2 сезоне 3 серии сериала «Побег» за Майклом и Линкольном продолжается слежка и кто-то постоянно идет по их следу. Си-Ноут намерен воссоединиться с женой и дочерью. Несмотря на угрозу, он пренебрегает безопасностью.
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