Во 2 сезоне 18 серии сериала «Побег» Линкольн, Сара и Майкл обнаруживают доказательство, которое необходимо им для раскрытия заговора. Беллик направляется на юг от границы. Келлерман нацелился на президента.
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