Во 2 сезоне 4 серии сериала «Побег» Абруцци наконец воссоединяется с семьей и теперь намерен отомстить Фибоначчи. Сара получила телефонный звонок, которого она ждала. Келлерман узнает о нем и пытается надавить на девушку.
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