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Киноафиша Новости Вышел тизер-трейлер второго сезона «Пищеблока»

Вышел тизер-трейлер второго сезона «Пищеблока»

25 мая 2023 14:38
Вышел тизер-трейлер второго сезона «Пищеблока»

Противостояние с вампирами продолжится за пределами пионерского лагеря.

В сети появился тизер-трейлер второго сезона пионерского триллера о вампирах «Пищеблок», основанного на одноименном романе Алексея Иванова. Также прояснились ориентировочные сроки премьеры — релиз новых эпизодов состоится в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» летом этого года. Конкретная дата будет объявлена немного позднее.

Действие первого сезона разворачивалось в 1980 году в лагере «Буревестник», где по ночам происходили жуткие мистические события. Повествование продолжения начнется спустя три года после кровавой развязки оригинала. В центре истории вновь окажется Валера Лагунов. Юноше в очередной раз придется столкнуться с беспощадными кровопийцами, но теперь все будет происходить далеко за пределами лагеря. Параллельно протагонисту предстоит решить многочисленные личные проблемы.

Режиссером ностальгического фэнтези-детектива выступил Эдуард Бордуков («На острие», «В раю мест нет»), а сценарий написал Сергей Калужанов («Мажор», «Детективный синдром»). К знакомым ролям вернулись Петр Натаров, Мария Абрамова, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина и многие другие артисты из первого сезона. Новичками каста стали Ксения Трейстер («Мир! Дружба! Жвачка!»), Равшана Куркова («Звоните ДиКаприо!»), Сергей Епишев («Беспринципные») и Риналь Мухаметов («Оффлайн»).

Фото: «Кинопоиск»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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