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Киноафиша Новости Второй сезон «Пищеблока» получил дату премьеры

Второй сезон «Пищеблока» получил дату премьеры

29 июня 2023 10:55
Второй сезон «Пищеблока» получил дату премьеры

Новая часть шоу о противостоянии советских пионеров и вампиров выйдет на следующей неделе.

«Кинопоиск» анонсировал дату премьеры второго сезона популярного сериала «Пищеблок», основанного на одноименном романе Алексея Иванова. Продолжение шоу дебютирует на сервисе в следующую субботу, 8 июля.

Действие новых серий развернется через три года после событий в лагере «Буревестник». В центре сюжета — все тот же юный герой Валера Лагунов (Петр Натаров), превратившийся в вампира. Он старается вести нормальную жизнь, ходить в школу и держать под контролем свою жажду крови с помощью верного друга Игоря (Даниил Вершинин) и своей первой любви Насти (Мария Абрамова). Однажды в городе объявляется могущественный кровосос, что вынуждает Валеру и его товарищей вновь вступить в схватку со злом.

Во втором сезоне к актерскому составу присоединились Ксения Трейстер, Равшана Куркова, Сергей Епишев и другие актеры. Постановщиком новых серий выступил Эдуард Бордуков, наиболее известный по спортивной драме «На острие» и комедии «Я буду жить». Сценарий написал Сергей Калужанов, ранее работавший над космической драмой «Мира» и триллером «Мерзлая земля».

В отличие от первого сезона, вторая часть сериала не является дословной экранизацией книги Иванова. На сей раз создатели шоу лишь взяли ее за основу для собственной самостоятельной истории.

Фото: «Кинопоиск»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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